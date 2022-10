Nostalgie in Schwarz und Rot: Finden ÖVP und SPÖ wieder zusammen?

Sehr viel spricht dafür, dass ÖVP und SPÖ wieder zusammenfinden. Und einiges dagegen. Vor allem ist die Frage zu klären: Von welcher SPÖ reden wir?

Rot und Schwarz - da war doch was? Tatsächlich, es gab eine Zeit, da SPÖ und ÖVP (die damals noch in Schwarz statt Türkis gehalten war) einander nicht, wie heute, mit allen Mitteln bekriegten, sondern gemeinsam das Land regierten. Und zwar jahrzehntelang. Im Bund ebenso wie in den Bundesländern. In den letzten Jahren dieser sogenannten Großen Koalition ging nicht mehr viel weiter, die beiden allzu lang zusammengespannten Regierungsparteien standen einander mit zunehmendem Misstrauen gegenüber, und neue Formen der Zusammenarbeit wurden ...