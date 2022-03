Politkommissare im Ministervorzimmer

Eine Lehre aus dem Untersuchungsausschuss: Die staatliche Verwaltung ist zu wichtig, um sie parteipolitischen Fädenziehern zu überlassen.

Dass Österreich trotz aller Affären und Skandale, Postenschachereien und geleakter Chatprotokolle immer noch ein im Grunde funktionierender Staat ist, mag auf den ersten Blick erstaunen. Warum dies so ist, wurde am vergangenen Donnerstag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss deutlich. Dort trat ein ehrbarer Sektionschef des Finanzministeriums auf, der eindringlich schilderte, wie er sich einst den parteipolitischen Interventionsversuchen des mit Sebastian-Kurz-Fans reich bestückten Ministerbüros zur Wehr habe setzen müssen. Es sei ein "unerfreulicher Termin mit persönlichen Vorwürfen" gewesen, so schilderte es besagter Sektionschef, ...