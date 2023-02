SPÖ und ÖVP knüpfen neue Bande. Kommt es zur Wiedervereinigung in Rot und Schwarz?

Eine neue, doch im Grunde uralte Regierungsvariante feiert ihren x-ten Frühling. Warum das so ist, was davon zu halten ist und warum diese Koalition ihren Reiz, aber auch ihren Schrecken verloren hat.

Über ein bemerkenswertes Phänomen berichtete diese Zeitung am vergangenen Samstag: Je höher die freiheitliche Partei in der Wählergunst steigt, desto erkennbarer wächst bei SPÖ und ÖVP die Lust, die gute alte rot-schwarze (oder schwarz-rote) Koalition, die seit einigen Jahren als Auslaufmodell gilt, zu neuem Leben zu erwecken. Das war beispielsweise in Tirol so, wo die Grünen aus der ÖVP-dominierten Landeskoalition flogen und statt dessen die SPÖ zu neuen Regierungsehren kam. Wenn die Anzeichen nicht trügen, wird auch in Niederösterreich demnächst ...