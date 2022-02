Und jetzt: Die Corona- Aufräumarbeiten

Der Regierung bleibt genug zu tun. Kein Grund also, die Wählerschaft mit Koalitionskrisen und Neuwahlspekulationen zu behelligen.

Sollten das Virus und seine künftigen Mutanten die Freundlichkeit besitzen, sich an die Zeitpläne und Prognosen der österreichischen Bundesregierung zu halten, könnte in diesem Land in absehbarer Zeit wieder so etwas wie Normalität einkehren. Wobei bereits dieser erste Satz einer gefährlichen Drohung ziemlich nahe kommt. Denn blendet man Corona aus, bestand die politische Normalität hierzulande in den vergangenen Monaten hauptsächlich aus Regierungskrisen, Rücktritten, geheimen Sidelettern, aufgeflogenen Postenschachereien und ähnlichen Zutaten. Eine Fortsetzung dieses Zustandes ist nicht erstrebenswert, aber leider sehr ...