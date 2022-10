Von der Energie- bis zur Asylkrise: Die Politik ist von den Problemen überfordert

Es ist wesentlich leichter, Placebo-Debatten über Heizpilze oder den Klimabonus für Asylbewerber zu führen, als die dahinterstehenden Probleme zu lösen.

Unsere Sorgen möchte man haben. Wer beobachten durfte, mit welcher Vehemenz hierzulande über jene Heizpilze diskutiert wurde, die in heimischen Gastgärten den Gästen einheizen und den Konsum beleben, der musste unweigerlich den Eindruck bekommen, dass ein Verbot dieser winterlichen Wärmequellen im Handumdrehen das europäische Energieproblem lösen würde. Kaum ein Politiker, der nicht in Interviews peinlich befragt wurde, wie er zu den Heizschwammerln steht. Kaum ein Twitterer, der nicht in seiner Timeline unzählige in Blockwartmanier aufgenommene Fotos dieser rotglühenden Schanigarten-Heizkörper vorfand, ...