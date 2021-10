Wenn die Wähler die Geduld verlieren

Die Ereignisse der vergangenen Wochen waren bestens dazu geeignet, das Vertrauen in die Politik weiter zu unterminieren. Das könnte langsam gefährlich werden.

Man kann es auch positiv sehen. Österreich ist am Mittwoch der vorvergangenen Woche in eine Regierungskrise geschlittert, die das Zeug hatte, sich zu einer echten Staatskrise auszuwachsen. Ein Wochenende später war die Krise vorbei. Der neue Kanzler war angelobt, die Regierung setzte ihre Zusammenarbeit fort, der Finanzminister legte ein Budget inklusive umfassender Steuerreform vor. Regierungs-Business as usual, kaum dass das Affärengetöse verhallt war. Die Krisenbewältigungsmechanismen der Republik haben hervorragend funktioniert.

Soviel zum Positiven. Auf der negativen Seite steht ...