Wie man Wahlen gewinnt. Und verliert.

Von Laschet bis Scholz, von Spindelegger bis Kurz: Die Auswahl des richtigen politischen Spitzenpersonals ist schwieriger, als es den Anschein hat.

Der Kanzlerkandidat der bis vor kurzem in allen Umfragen haushoch führenden CDU/CSU ist abgestürzt. Ebenso die von manchen Medien bereits zur neuen Kanzlerin hochgejubelte grüne Spitzenkandidatin. Der Kandidat der totgesagten SPD hingegen in lichten Umfragehöhen: Der Wahlkampf für die deutsche Bundestagswahl am 26. September bietet ergiebiges Anschauungsmaterial für politische Beobachter, das der Journalist und Buchautor Robin Alexander dieser Tage in einem SN-Interview so auf den Punkt brachte: Armin Laschet, CDU/CSU, und Annalena Baerbock, Grüne, hätten ihre Spitzenkandidatur hauptsächlich "einer Binnenlogik ...