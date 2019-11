Blickfang in Hallein: Die Madonna mit dem kugelrunden Bauch

Ungewöhnlich ist die hochschwangere Madonnenfigur in der Halleiner Altstadt. Sie steht in einer Figurennische am Haus in der Kleizergasse 2 gegenüber dem Stadtkino. Diese Maria in ihrem dunkelroten Kleid und blauen Schutzmantel schaut sinnlich aus, ganz und gar irdisch. Ihren kugelrunden Bauch umfasst sie so, als ob sie die ganze Welt in ihren Händen hielte. Die Geburt ihres Kindes, Jesus, ist zum Greifen nah. Der madonnengleichen Frau fehlen aber die herkömmlichen Attribute einer Himmelskönigin, wie etwa der Sternenkranz oder das Lilienzepter.

Diese "Freudige Maria" ist eine zeitgenössische Interpretation eines traditionellen Marienbildnisses. Karoline Stanzel hat die Skulptur 2008 aus Nussholz geschnitzt. Es war ihre Abschlussarbeit an der Bildhauer-Fachschule an der HTL Hallein und wurde bei einem Kunstprojekt im öffentlichen Raum entwickelt. Stanzel ist mit ihrer Madonna eine starke Frauenfigur gelungen, die ihre Mütterlichkeit, ihr Mutter-Werden selbstbewusst nach außen trägt. Ursprünglich stand nach Informationen von Anna Holzner vom Halleiner Keltenmuseum an diesem Standort eine historische Madonnenfigur: Diese "Maria Immaculata" ("Die Unbefleckte") stammte aus dem frühen 18. Jahrhundert und war vom Kaufmann Jakob Hintner gestiftet worden. Ihm hatte dieses Altstadthaus gehört. Mitte der 1990er-Jahre wurde die Statue entwendet, die Nische stand dann jahrelang leer, bis die neue Madonna dorthin kam.

Auf der anderen Seite des Gebäudekomplexes, in der Sigmund-Thun-Straße, ist eine "Hintner-Madonna" erhalten geblieben: eine Maria im himmelblauen Ährenkleid. Anna Holzner sagt: "Von diesem Typ Madonna gibt es nur mehr ganz wenige, eine davon in Berchtesgaden in der St.-Andreas-Kirche. Vermutlich waren Mitglieder der Familie Hintner Marienverehrer und haben deshalb die Statuen am Haus aufgestellt."

Die leibliche Mutterschaft Mariens wurde vor allem in der Frauenmystik im Spätmittelalter betont, die Darstellung von schwangeren Madonnen ist aber selten geblieben.