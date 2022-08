Das frühere Sommerhäuschen wartet auf neues Leben

Das Faschinghaus auf dem Gelände des Salzburger Petersbrunnhofs steht seit Jahren leer. Die Volkskultur zog in einen Neubau daneben.

Prächtig steht es da, das gelbe Haus hinter dem ehemaligen Gutshof von St. Peter in Salzburg-Nonntal. Allerdings wird es seit Jahren nicht mehr genutzt. Dem Referat Volkskultur des Landes Salzburg war der Platz zu klein geworden, ein paar Schritte daneben wurde 2016/17 ein Neubau auf der grünen Wiese für das "Haus der Volkskulturen" errichtet. Eine neue Nutzung des historischen Hauses ist indes noch nicht gefunden worden. Eigentlich ein Trauerspiel, an so einem schönen Flecken in Nonntal. Ein typischer Umgang mit ...