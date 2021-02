Der große Bergsturz ist in diesen Ort eingeschrieben

Von den Salzburger Stadtbergen geht eine latente Gefahr aus. Das macht der jüngste Felssturz in der Glockengasse wieder einmal bewusst, bei dem das Haus der Stadtgeschichte massive Schäden erlitten hat. Wohl nur durch glückliche Umstände wurde am 23. Jänner niemand verletzt. Das Naturereignis erinnert an schicksalshafte Bergstürze früherer Jahrhunderte.

Am 16. Juli 1669 brach im Abschnitt zwischen dem Klausentor und der heutigen Markuskirche eine ganze Felsplatte vom Mönchsberg ab. Das erzbischöfliche Priesterseminar, die alte Markuskirche, die Bergl-Kapelle und ...