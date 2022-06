Die alle Tage Privilegierten im Großarltal

Eine Altartafel aus 1770 in der Pfarrkirche Großarl lädt zum Gedankenspiel ein. "ALLE TAGE PRIVILEGIERT" ist darauf zu lesen.

Prominent platziert ist die Kartusche mit der Inschrift "ALLE TAGE PRIVILEGIERT". Sie prangt auf dem Hochaltar in der Großarler Kirche zwischen den Gemälden der heiligen Maria mit dem Kind und der Dreifaltigkeit. In Szene setzt den Schriftzug der goldene Zierrahmen mit seiner flammen- und muschelförmigen Ornamentik. Diese verspielte Rocaille-Verzierung zieht sich durch die Rokokoeinrichtung der 1768/69 neu erbauten Kirche. Die Altäre wurden von Dominikus Plasisganig geschaffen, er war Holzbildhauer und Fassmaler in Piding, wie dem Dehio Salzburg zu entnehmen ist.

