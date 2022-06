Diese Sonne ist ein gut verstecktes Geheimnis

Mit dieser Sonne kann für ein paar Augenblicke der Himmel heruntergeholt werden. Zu ihr aufzublicken bringt freudvolle Gedanken. Das Sonnengesicht schwebt im Kirchenraum von Maria Plain, will aber zuerst einmal entdeckt werden. Das macht es geheimnisvoll.

Im Mittelschiff der Wallfahrtskirche in Bergheim hängt eine Madonna mit dem Jesuskind an einer langen Kugelschnur. Die Himmelskönigin hat ein Zepter in der Hand, ihren goldenen Strahlenkranz formt die Sonne in ihrem Rücken. Muttergottes und strahlendes Rund stellen ein Bildnis dar, das ...