Die Alte Wacht braucht ein ganzes Tal als Wächter

Das Holzhaus duckt sich am Fuß der mächtigen Wachterwand an den Felsen, steht am Abgrund zur Liechtensteinklamm. Bauwerk und Natur bieten diesen romantischen Blick, den Maler und Fotografinnen festzuhalten lieb(t)en. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar und deswegen so einzigartig. Die Alte Wacht am Eingang des Großarltals ist nicht nur Wahrzeichen, sie erzählt die Geschichte der Verkehrserschließung des Tals. Heute schier unvorstellbar, aber bis Ende der 1980er-Jahre mussten durch den Tordurchgang auch Reisebusse und Lastwägen fahren. Erst der ...