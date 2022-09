In der Einflusssphäre des alten, vergessenen St. Andrä

Mächtig muss das alte St. Andrä gewesen sein, an das am Haus Linzer Gasse 1 nur noch eine schlichte Tafel erinnert. Das Salzburger Kirchenhaus wurde gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger im Auftrag des Gemeinderats 1861 abgerissen, um die "sehr beengte Passage" durch die damalige Andrägasse (heutige Dreifaltigkeitsgasse) zum Platzl hin zu erweitern. Das ist in der Salzburger Chronik nachzulesen. Ein Teil der Außenmauern blieb im an seiner Stelle errichteten Bürgerhaus bestehen.

Den Namen der Kirche trug ...