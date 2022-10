Die heilende Göttin im Netz der Obusleitungen

Sie ist eine der wenigen Frauenfiguren im öffentlichen Raum in der Stadt Salzburg, von Madonnendarstellungen abgesehen. Die schlichte Schöne blickt von oben auf die Müllner Kreuzung. Die Skulptur aus Untersberger Marmor steht in einer Mauernische am Eckhaus Müllner Hauptstraße/Gaswerkgasse.

Die Blicke auf sie bestimmen die Obusleitungen mit, die an diesem neuralgischen Verkehrsknotenpunkt ein Netz bilden. Je nach Betrachterinstandpunkt verdecken die Leitungen Teile der Frauenfigur oder bringen sie in Szene. In diesem Perspektivspiel verändert sie sich jedenfalls ständig, das ...