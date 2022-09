Wie der Heilige Andreas in seine Kirche zurückkehrte

Die barocke Skulptur des heiligen Andreas in der Salzburger Andräkirche hält einen Mythos wach - den vom untergegangenen, alten St. Andrä. Einst wachte der Heilige über dem Eingang der 1861 abgerissenen Kirche am Platzl, vor zwanzig Jahren kam er in die Nachfolgekirche. Auf die Geschichte dieser Rückkehr lenkte ein Leser der Kolumne den Blick.

Die lebensgroße Figur steht in der Andreaskapelle erhöht in einer Wandnische. Sie ist aus hellem Untersberger Marmor. Zugeschrieben wird sie dem Salzburger Bildhauer Bernhard ...