Die Madonna ersetzte eine "heidnische" Gottheit

Eine jahrhundertealte Nischengrotte verbirgt sich hinter der Salzburger Stadtmauer in der Paris-Lodron-Straße. Ausgekleidet ist sie mit Tuff- und Sinter-steinen. Inmitten dieser künstlich geschaffenen Felslandschaft thront eine Madonna. Ein Dreiecksgiebel krönt das Bauwerk an der Loretomauer, lässt an einen Tempel denken.

Einst öffnete sich von hier der Blick bis hin zum Lodron'schen Primogeniturpalast (heute Universität Mozarteum). Eine frühbarocke Gartenanlage aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist überliefert. Seit 1848 ist das Areal in den Händen des Priesterhauses, der "Priesterhausgarten" ...