Diese zwei Schönen stehen für das Zeitgefühl des Jugendstils

An diesen beiden überlebensgroßen Frauenköpfen am Portal des Salzburger Stadthauses führt kein Weg vorbei. Sie thronen auf einer geschwungenen Konsole, die ihren Körper andeutet. Blütenschmuck ziert sie, fliegende Bänder im Haar bringen sie in Bewegung. Der Auftritt der zwei Schönen ist sinnlich und selbstbewusst. In diesem Frauenbild ist die Aufbruchsstimmung an der Wende zur Moderne spürbar.

Die Portalskulpturen sind der Blickfang des Hauses Haydnstraße 5 im Andräviertel. Bauhistorikerin Dagmar Redl-Bunia vom Magistrat sagt: "Es ist eines der wenigen ...