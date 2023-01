Die Wetterhexe auf ihrem Himmelsritt in Radstadt

Wie ein Scherenschnitt schaut diese Wetterhexe auf dem Turmdach aus. An ihrem spitzen Hut und Flugbesen ist sie zu erkennen. Wenn ihre Küche der Himmel ist, dann rührt sie an diesem Tag heftig um, schiebt Schneewolken über das Blau. Mit jedem Windstoß dreht sich die Hexe auf dem alten Stadtturm in Radstadt. Sie scheint gleich abzuheben.

Der Hexenturm ist einer der drei Rundtürme der mittelalterlichen Wehrmauer. Die besiegten Aufständischen mussten die Türme nach dem Ende der Bauernkriege 1525/26 ...