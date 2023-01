Das Tatzenkreuz in St. Peter lässt an die Templer denken

Ein kleines Fenster aus rotem Marmor in der hell verputzten Wand: Das Kreuzrelief ist in die Friedhofsmauer von St. Peter in Salzburg eingemauert. Im Trubel der Festungsgasse geht es allerdings leicht unter, verschwindet zwischen Werbeschildern für Mozartkugeln & Co. eines Souvenirgeschäfts.

require(['lib/score', 'lib/swiper'], function(score, Swiper) { var oewaPath = "RedCont/KulturUndFreizeit/KulturUeberblick"; var oewaCategory = oewaPath; var oewaFrabo = "in"; if (screen.width < 768) { oewaCategory = oewaCategory + "/moewa/"; oewaFrabo = "mo"; } var ...