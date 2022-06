Eine verschwunden gewesene Frauenspur fiel auf

Die Frauenspuren-Gedenktafel für Salome Alt (1568-1633) vermisste ein Paar aus Vorarlberg auf seinem Spaziergang durch die Sigmund-Haffner-Gasse in Salzburg. In einem E-Mail an die SN vor einer Woche äußerten die beiden ihre Verwunderung darüber, dass der Hinweis auf die "Geliebte" von Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau in deren Geburtshaus verschwunden war. Der Raitenauer stammte aus dem Bodensee-Raum, mit der Salzburger Bürgerstochter hatte er 15 Kinder.

Seit 1999 erinnert das Projekt Frauenspuren der Stadt Salzburg im öffentlichen Raum an ...