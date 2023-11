Gleitet der Blick nach oben in dieser Kirche, trifft er auf Himmelsboten allerorten. Mit den Engeln kommt Göttliches ins Spiel, vermischen sich himmlische und irdische Welt(en). In St. Erhard in Salzburg-Nonntal beleben die geflügelten Wesen aber auch die Innenarchitektur, setzen ...