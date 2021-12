Ein flammendes Herz, welch kraftvolles Symbol

Dieses steinerne Herz hat Körper, eine organische Form, oben züngeln Flammen heraus und ein Liebespfeil durchbohrt es. Es ziert das Portal des Pfarrhofs am Dürrnberg in Hallein. Der gesprengte Türgiebel lenkt den Blick darauf, darunter ist die Jahreszahl 1730 zu lesen. Die Zeit hat schon an diesem Symbol genagt, ungewöhnlich ist es dennoch anzuschauen.

