Ein goldener Anziehungspunkt mitten im Baumgrün

Durch das dichte Laub hindurch bringt die Sonne das goldene Kunstobjekt zum Strahlen. Es hängt an einem Seil zwischen hohen Eschen im Park von Schloss Arenberg. Licht und Schatten modellieren die organische Form, in deren schillernder Oberfläche sich die Umgebung spiegelt. Eine Sommerbrise bringt den Gegenstand sanft in Bewegung. Bei stärkerem Wind oder Sturm wird er wohl hin- und herschaukeln.

Tobias Ballaty hat das Werk 2020 im Coronajahr geschaffen. Der gebürtige Münchner lebt und arbeitet in Salzburg. Mit ...