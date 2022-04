Ein legendäres Jesusbild im Miniaturformat

Ein Engel präsentiert das Schweißtuch der heiligen Veronika mit dem Antlitz Christi. Darstellungen wie diese sind von einem Mythos umwoben.

Die Veronikalegende ist hier in Holz geschnitzt: Ein Engel präsentiert das Schweißtuch der heiligen Veronika, mit dem sie Jesus auf dem Weg zur Richtstätte in Golgota Schweiß und Blut vom Gesicht gewischt hat. Dabei soll sich sein Antlitz im Tuch eingeprägt haben. Die Dornenkrone und die Blutspuren zeugen vom Kreuzweg Christi. Die Darstellung prangt auf dem Holzdeckel des marmornen Taufsteins in St. Zeno in Bad Reichenhall. Dieser Stein ist aufwendig gestaltet, er steht seit dem frühen 16. Jahrhundert in der ...