Ein seltener Blick auf den Kirchenbau am Wolfgangsee

Mit der Maurerhacke ist der heilige Wolfgang auf dem Altarbild am Werk. Er setzt einen Stein nach dem anderen für sein Kirchlein am Ufer des Wolfgangsees. Allerlei Gerätschaft liegt bereit, ein Gehilfe mischt den Mörtel. Der See wirkt durch die Engstelle zwischen St. Wolfgang und Abersee wie ein Fluss, Vormauerstein und Sparber prägen die Bergkulisse.

Es handelt sich um eine der vier Bildtafeln der Werktagsseite des Pacher-Altars in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang. Sind alle Flügel geschlossen, dann sind ...