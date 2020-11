Ein steinernes Köpfchen macht auf sich aufmerksam

An diesem Haus in der Salzburger Herrengasse kommt keiner so leicht vorbei. Über dem Rundbogenportal hängen gleich zwei Nummernschilder, 28 und 26, sowie mehrere Hauszeichen. Über Jahrhunderte haben hier Hausbesitzer ihre Spuren hinterlassen: Auf einer marmornen Tafel sind die Jahreszahl 1509 und der Name Linhart Marl zu lesen. Ein Ölbild zeigt Jesus mit einem Schaf als guten Hirten. Am auffälligsten aber ist der in die Fassade eingemauerte kleine, steinerne Kopf.

So ein Köpfchen in der Mauer wirkt allein ...