Ein steinernes Orakel lädt zur Zwiesprache ein

Ein Gesicht versteckt sich in der Ornamentik des Lodron'schen Wappens im Salzburger Kurgarten. Durch die Augen windet sich eine Zierkordel, die Nase ist kräftig ausgeformt und der Mund wie zum Sprechen geöffnet. Wie ein Orakel wirkt es auf die Betrachterin - was es wohl sagen will? Oder wartet es auf Fragen? Wer davorsteht, kann einfach in sich hineinhören oder auch in Zwiesprache gehen. Welche Geheimnisse das maskenartige Antlitz wohl schon erzählt bekommen hat?

Die Darstellung kann aber auch ...