Ein Unendlichzeichen in der imposanten Burgruine

Irgendwer hat inmitten des verfallenen Gemäuers eine Form in einen Strauch geflochten, ohne ihn auszureißen oder seine Zweige abzuschneiden. Zwei ineinander verschlungene Kreise sind es, die an einen liegenden Achter, das Unendlichzeichen oder einen Liebesknoten denken lassen. Ein unvermuteter Anblick an diesem versteckten Ort hoch über dem Salzachtal in Hallein-Rehhof.

Die Ruine Gu(e)trat steht auf einem schmalen Felskamm nördlich der Barmsteine. Hinauf führen seit etlichen Jahren ein mit einem Drahtseil gesicherter Steig und eine Stahltreppe. Chuno von Werfen-Schnaitsee ...