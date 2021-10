Entsage oder ertrage! Der Spruch hat eine Geschichte

Die lateinische Inschrift "Abstine aut sustine" prangt über dem Tor zu den Stieglstallungen in der Salzburger Rochusgasse. Darunter die römische Jahreszahl MDCCLVIII (1758). Übersetzt heißt der in Stein gemeißelte Spruch: "Entsage oder ertrage!" Welche Bedeutung versteckt sich dahinter? Ein Schelm, eine Schelmin, wer da an zu viel Alkohol denkt, an energieraubende Gespräche oder unbedacht versandte (Chat-)Nachrichten.

Das markante Gebäude am Eck Rochusgasse/Kendlerstraße ist den Salzburgern bekannt, die Aufschrift geht aber an dieser viel befahrenen Straßenkurve leicht unter. Sie ...