Eine bildlose Leerstelle, die es zu füllen gilt?

Spiralförmige Zierelemente rahmen die Bildnische der Steinsäule. Doch sie ist leer, das Bild abhandengekommen. Unterhalb der Leerstelle prangt in einem großen, breiten Herzen die Inschrift F I F samt der Jahreszahl 1757. Von diesem Liebeszeugnis wandert der Blick abwärts über den Pfeiler, wo weiße Einsprenkelungen im roten Adneter Marmor für ein lebendiges Farbenspiel sorgen.

Die mächtige Säule steht direkt an der Wiestal-Landesstraße in Hallein, gleich nach der Auffahrt zum Schlossbauerngut am Adneter Riedl (auch als Schloss Altdorf bekannt). ...