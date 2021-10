Mystische Spuren des Menschen in der Natur: Ein Streifzug durch ein ungewöhnliches Buch

Kulträume entlang der Alpen und im Granit- und Gneishochland zeichnet Wolfgang Kauer in seinem neuen Buch "Kult- und Schalensteine" nach - von der ligurischen Küste in Italien über Südfrankreich, die Schweiz, Süd- und Nordtirol bis in den Böhmerwald (Bibliothek der Provinz). Ein Schwerpunkt liegt auf Felsbildern der Bronze- und Eisenzeit im Salzach- und Saalachtal sowie den westlichen Salzkammergut-Seen.

Es ist wie ein Streifzug durch eine verborgene Welt. "Mir ist wichtig, dass ich den Leuten die Augen für ihre ...