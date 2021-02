Eine bunte Häuserzeile ist am Verschwinden

Noch sieht man von der Nonntaler Brücke, wie sich einige farbenfrohe Häuser wie aufgefädelte bunte Würfel auf der Sonnseite des Kapuzinerbergs an einem heute meist verkannten Weg entlangschlängeln. Was Arenbergstraße heißt, weil in dem nun von der American Austrian Foundation genutzten Schloss einst die als Wohltäterin der Armen gerühmte Fürstin Sophie von Arenberg gelebt hat, war einst Fortsetzung der Steingasse. Besser gesagt, es war bis 1888 selbst Steingasse - genauer: die Äußere Steingasse, wo die Hausnummern der Inneren Steingasse fortgeführt ...