Das Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg im Seekirchener Ortsteil Seewalchen wurde immer in Schuss gehalten.

In Zeiten der täglichen Kriegsnachrichten aus der Ukraine fällt die Friedensbotschaft auf der ehemaligen Mühle als erstes ins Auge. "Gott gebe Frieden" steht über dem Eingang des Gebäudes im Seekirchener Ortsteil Seewalchen. Auch die einstige Nutzung als "K. u. K. Russen-Arbeitsdetachement" in den Jahren 1914 und 1915 ist auf der Stöllnermühle festgehalten. Als Detachement wurden in der Militärsprache abgesonderte Einheiten oder Abteilungen bezeichnet, abgeleitet vom gleichnamigen französischen Wort. Mit Sicherheit hat Arbeitsdetachement auch schon damals besser geklungen als Arbeitslager.

...