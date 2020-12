Eine Frau formt sich selbstbewusst ihr Leben

Ein kleines Keramikbild steht für ein Künstlerinnenleben im 20. Jahrhundert: Eine Töpferin formt in ihrer Werkstatt eine Frauenfigur, vielleicht eine Madonna. Sie trägt ein langes grünes Kleid; ein Band zähmt ihre brünetten, langen Locken. Die Gesichtszüge der Künstlerin sind fein geschnitten, im Vergleich dazu wirken die Unterarme und Hände kräftig. Hier legt eine Hand an! Ein dekorativer Rahmen schließt die Szenerie ab, in Großbuchstaben ist "Luise Spannring" zu lesen.

Die in der Steingasse 28 in die Hausmauer eingelassene ...