Eine stürzende Stiege riss sechs Menschen in den Tod

Das Jahr 1756 brachte für Salzburg nicht nur das Glück der Geburt Wolfgang Amadé Mozarts, sondern auch ein Unglück, von dem heute niemand mehr wüsste, wäre nicht ein Satz in Stein gemeißelt. Wer in Corona-Zeiten im Urlaub daheim dasselbe tut wie sonst als Tourist, also offenen Auges spaziert, kann solche Details erkennen.

Nach siebzehn Stufen jener Treppe, die von der Steingasse nach der Rechtsabzweigung stracks und steil zum Kapuzinerkloster führt, also unter dem Verbindungsgewölbe von St.-Johannes-Kirche und Benefiziatenhaus, ...