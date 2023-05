Erinnerung an das Schicksal eines kaiserlichen Soldaten

"Deß Menschen Leben auf Erden ist ein Streitt." Diese Zeile aus dem Buch Hiob (7,1) leitet die Inschrift auf dem Gedenkstein in der Pfarrkirche Siezenheim ein. Erinnert wird an den Leutnant Johann Heinrich Feichtinger, der in seinem 34. Lebensjahr "dem Todt unterligen hat muesßen" - zwar nicht auf dem Feld, aber in einem Zelt, wie vermerkt ist. 17 Jahre hatte er "heldenmüthig" Kriegsdienst geleistet, also sein halbes Leben. Der junge Soldat diente unter Kaiser Karl VI. im Prinz-Sulzbach-Kürassierregiment zu Beginn ...