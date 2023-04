Das Fuschler Medaillon erinnert an ein dramatisches Kriegsereignis

Blick in die Fuschler Kirche.

Das Fuschler Medaillon in der Kirche.

Eine historische Ansicht des Orts prangt auf der Kirchendecke in Fuschl. Nur ein paar Häuser, die Kirche und der von Bergen eingerahmte Fuschlsee prägen die Szenerie des Rundbilds. In den Himmel hat der Maler ein Dreieck mit dem Auge Gottes gesetzt, zwei lausbubenhafte Engerl schauen herunter. Ein beschaulicher Anblick, doch die Idylle hat Risse: An der Bergflanke zeigt sich die Landschaft verwüstet, ein entwurzelter Baum droht umzufallen, (Rauch-)Wolken trüben das Himmelsblau.

Das Bild erinnert an die Bombardierung Fuschls ...