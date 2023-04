Die Affenfassade ist auch eine Kritik an den feinen Herren

Affen und Äffinnen in Menschengestalt lassen in einen Alltag eintauchen, wie er vor mehr als 500 Jahren war. Weibsbilder beim Spinnen und beim Wäschewaschen mit dem Bleuel (Schlagholz); Mannsbilder auf der Jagd und am Spieletisch; dazu festliche Tanz- und Musikszenen. Diese Darstellungen finden sich auf der Rückseite des Hirschen- oder Labermairhauses in Berchtesgaden (Marktplatz 3). Die sogenannte Affenfassade zählt zu den kulturgeschichtlich wertvollen Kuriositäten der Marktgemeinde im benachbarten Bayern.

Die Lüftl- oder Fassadenmalerei umrahmt kunstvoll die Fenster, arbeitet ...