Hüttschlager Schutzengel haben alles im Blick

Kirchen haben immer Bezüge zu dem Ort, in dem sie stehen. Diesbezüglich findet sich eine Besonderheit in Hüttschlag im hinteren Großarltal. Auf der Decke im Langhaus prangen sechs medaillonartige Bildnisse, sie bilden die Hüttschlager Welt im Kleinen ab. Um sie genauer zu betrachten, müssen die Besucherinnen und Besucher freilich den Kopf in den Nacken legen.

Putzige Engel halten dort Schriftrollen und Tafeln, auf denen Segensbitten stehen. Beginnen wir mit "St. Josef, bitt für Hüttschlag u. Umgebung!". Angerufen wird ...