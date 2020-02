Im kleinen Skigebiet ist der Schilling stehen geblieben

Schon irgendwie witzig, wenn auf einer Anzeige Schilling auftaucht. Noch dazu steht der Betrag auf null, genauer auf 0000 Schilling. Die Zapfsäule für Super-Benzin ist unweit des Betriebsgebäudes im Skigebiet Postalm zu finden. Auch bei der Diesel-Zapfsäule gleich daneben ist die österreichische Währung quasi eingefroren. Ein Fotomotiv für Schilling-Nostalgiker auf alle Fälle - und auch ein beliebtes, wie zu erfahren ist.

Die Zapfsäulen sind seit Jahrzehnten im Skigebiet zwischen dem Lammertal und dem Salzkammergut in Betrieb. Sie werden zum Auftanken für die Pistenraupen und andere Fahrzeuge der Liftgesellschaft verwendet. Irgendwann sind die Geräte halt dann auf null Schilling gestellt worden.

Die Zeit von Schilling und Groschen ist nun wohl auch schon für jene in den Hintergrund getreten, die damit aufgewachsen sind und sie jahrzehntelang als Zahlungsmittel verwendet haben. Für die in diesem Jahrhundert Geborenen sind die Schilling-Münzen und -Geldscheine sowieso Geschichte. Vor 18 Jahren, Anfang 2002, stellte Österreich auf den Euro als neue Währung um. Damit war der EU-Beitritt im Jahr 1995 auch währungspolitisch vollzogen. Die Erinnerung an den Schilling lebt vor allem durch all die Erzählungen der "Schilling-Generationen" weiter. Aus dem öffentlichen Raum ist der Schilling aber weitgehend verschwunden.

Im kleinen Skigebiet auf der Postalm scheint ein wenig auch die Zeit stehen geblieben zu sein. Und es gibt gar nicht wenige, die gerade das schätzen. Entschleunigtes Skifahren, keine Dauerbeschallung und gute alte Schlepplifte. Das fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise zurück in die Kindheit.