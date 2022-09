Auf diesem Steinbankerl in der Salzburger Altstadt sollte man einmal gesessen sein

Steinbankerl haben sich in der Salzburger Altstadt da und dort erhalten, das in der Lederergasse in der Nähe des Platzls ist ein ganz besonderes. Es schmiegt sich in die Mauernische zwischen den Häusern 3 und 5, die seit Generationen im Besitz der Familie Schliesselberger sind. "Jeder kann sich hier hinsetzen", sagt Moritz Schliesselberger, der Geschäftsführer des Lederwaren-Fachgeschäfts in Nummer 5. Das Bankerl werde auch oft genutzt.

