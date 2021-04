Karfreitagsblick führt in einen Ort mit Aufholbedarf

Beim Innehalten in der Blasiuskirche trifft der Blick auf eine Kombination zweier Stile, wobei jeder für sich in Salzburg rar ist und durch einen hiesigen Stein zur Geltung kommt. Das eine ist die frühe Gotik dieser Kirche des einstigen Bürgerspitals, die um 1350 dort erbaut worden ist, wo Stift Admont eine seinem Klosterpatron, dem heiligen Blasius, geweihte Kapelle hatte. Die schlanken Konglomeratsäulen ergeben eine der ältesten süddeutschen Hallenkirchen, kaum jünger als die Kirche in Laufen.

Das andere ist ...