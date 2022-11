Mit 500 Jahren Verzögerung wird ein Denkmal realisiert

Dass ein Salzburger Bildhauer europaweit Furore gemacht hat, wird derzeit in Speyer anschaulich gemacht. Für die Sonderausstellung im Historischen Museum ist ein nie realisiertes Kaiserdenkmal so nachgebaut, wie es sich Maximilian I. erträumt haben könnte. Erstmals seit rund 500 Jahren kommen somit die steinernen Skulpturen an ihren Bestimmungsort.

Den Auftrag für dieses Denkmal, das Ruhm und Macht der Habsburger verewigen sollte, bekam der in Salzburg tätige Hans Valkenauer. Da Maximilian vor der geplanten Realisierung starb, blieben die Skulpturen ...