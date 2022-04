Schifferkreuz muss keine Graupelschauer mehr fürchten

Kulturklauberin SN

Kaum ein Kreuz leuchtet so weit wie jenes auf der Außenwand der Müllner Kirche. Von der Staatsbrücke aus sieht man es, entlang am Franz-Josef-Kai sieht man es, und klimmt man die Stufen empor, verringert sich der Abstand zu dem Sterbenden mit seinen weit abstehenden Strahlenbündeln in Weite wie Höhe gleichermaßen.

Man merkt es kaum, dass dieses Außenkreuz jetzt zwar das gleiche, doch nicht mehr dasselbe ist, welches Prälat Johannes Neuhardt zufolge einst die Schiffer, die auf ihren Plätten ...