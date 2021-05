Schlichte Herzen erzählen von der Liebe zu einem Ort

Wenn einen Holzbalkon Herzen zieren, dann ist immer auch eine Botschaft dahinter. Die Tradition ist alt, seit jeher wird damit gespielt. So schön und schlicht wie hier tritt dieses Liebessymbol aber selten auf, die verkitschten, pieksüßen Varianten überwiegen, vor allem in den touristischen Hochburgen.

Das Haus mit den Balkonherzen ist eines der fünf Häuser im St. Gilgener Ortsteil Brunnwinkl am Wolfgangsee. Das denkmalgeschützte Ensemble ist nahezu so erhalten wie in der Zeit um 1900, die Besitzer haben alles ...