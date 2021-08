Als Bonanza Pause machte und Nixon das Goldfenster schloss

Richard Nixon sprengte das Währungssystem nach 1945 und legte die Basis für die Geldpolitik, die Notenbanken heutzutage verfolgen.

Am Abend des 15. August 1971 saßen viele Amerikaner entspannt auf der Couch und verfolgten eine Folge der Westernserie "Bonanza". Doch statt Ben Cartwright und seiner drei Söhne erschien plötzlich US-Präsident Richard Nixon auf dem Fernsehbildschirm und hielt eine knapp 20-minütige Rede an die Nation. Und die hatte es in sich. Denn bevor sich Nixon infolge des Einbruchs in die Wahlzentrale der Demokraten im Watergate-Gebäude 1974 schließlich selbst aus dem Amt katapultierte, bereitete er an diesem Abend der Währungsordnung der ...