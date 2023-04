Bei der Arbeit gibt es sehr viel mehr als Flucht oder Sucht

Wie viel Arbeit ist genug? Bei der Antwort auf diese Frage brauchen Menschen keine Bevormundung, sondern Wahlfreiheit.

Die Jungen wollen nicht mehr, die Alten können oder dürfen nicht mehr. Andere wiederum können gar nicht genug von der Arbeit bekommen. Der Arbeitsmarkt ist so bunt wie die Gesellschaft. Und so vielschichtig ist auch die Debatte über die Arbeit. Einigkeit besteht allenfalls darin, dass es auf dem Arbeitsmarkt Probleme gibt. Damit ist es mit dem Konsens auch schon vorbei. Was die Arbeit und ihre im Wandel der Zeit nötige neue Organisation angeht, gibt es eine Unzahl von Missverständnissen und ...