Christine Lagarde wandelt auf den Spuren großer Ökonomen

Darüber, wo die optimale Inflationsrate liegt, kann man streiten. Zwei Prozent sind ein guter Richtwert. 49 Prozent sind sicher zu viel.

"Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und was machen Sie?" Der Satz wird oft dem Jahrhundertökonomen John Maynard Keynes zugeschrieben, allerdings fälschlicherweise. Tatsächlich hat ihn ein anderer berühmter Volkswirt gesagt, Paul Samuelson. Als Gast in der TV-Sendung "Meet the Press" wurde der 1970 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete US-Ökonom von Journalisten gefragt, ob er grundsätzlich der Ansicht zustimme, dass ein gewisses Maß an Inflation nicht nur unvermeidlich, sondern sogar wünschenswert sei.

Samuelson bejahte die Frage und ...