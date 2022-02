Das hohe Gut der Freiheit und die finanzielle Repression

Gut, wenn coronabedingte Schranken bald wegfallen. Sparer würden sich freuen, wenn sich demnächst auch die Geldpolitik normalisiert.

Jetzt steuern wir also auf den Freedom Day zu - in Österreich und in vielen anderen Ländern. So wird der Tag bezeichnet, an dem den Menschen das Joch der im Zuge der Bewältigung der Pandemie auferlegten Einschränkungen von den Schultern genommen wird. Es ist kein Zufall, dass der Begriff im Sommer des vergangenen Jahres von Boris Johnson geprägt wurde.

Wie die Welt längst weiß, übertreibt es der Mann gerne - mit Taten und mit Worten. Freedom Day - ...